Insgesamt 38 neue Sars-CoV-2-Infektionen hat das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises über das Wochenende registriert, 17 am Samstag und 21 am Sonntag.

Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchgeschehens hat sich damit auf 981 erhöht. Davon gelten 792 Personen als genesen, 18 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Auf Basis dieser Zahlen sind im Landkreis 171 aktive Infektionsfälle bekannt, neun Personen werden aktuell im Krankenhaus behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter angestiegen und liegt jetzt bei 163,6.

In verschiedenen Einrichtungen im Landkreis sind einige neue Corona-Infektionen hinzugekommen. Im Gymnasium Weierhof ist in einer fünften Klasse ein Infektionsfall aufgetreten, weitere Ermittlungen laufen noch. Die Katholische Kita Winnweiler wurde wegen eines Infektionsfalls geschlossen, und auch in der Protestantischen Kita Rockenhausen ist ein Infektionsfall aufgetreten. Im Seniorenheim Wolffstift in Kirchheimbolanden werden nur noch einzelne Bewohner in Isolierzimmern versorgt. Im Zoar-Seniorenheim Kirchheimbolanden wurden nunmehr drei Mitarbeiter und 16 Bewohner positiv getestet. Es gilt Besuchsverbot im gesamten Haus.

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar (Stand 20. Dezember): Donnersbergkreis: 1302 Fälle; Rheinland-Pfalz: 1533 Fälle; Deutschland: 1794 Fälle. Damit liegt der Donnersbergkreis immer noch unter dem Bundes- und auch dem Landesdurchschnitt.