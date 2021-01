Im Donnersbergkreis wurden am Freitag 16 neue Sars-CoV-2-Infektionen registriert und damit etwas weniger als an den Vortagen. Insgesamt sind damit seit Beginn des Ausbruchsgeschehens 1309 Personen positiv auf das Virus getestet worden, 1098 Personen hiervon gelten mittlerweile als genesen. 34 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben, wie das Gesundheitsamt weiter bilanziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich kaum verändert und liegt mit 159,3 nur geringfügig unter der des Vortages. Nach aktuellem Stand sind dem Gesundheitsamt 177 aktive Infektionsfälle bekannt. 17 Patienten müssen wegen ihrer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden. In den einzelnen Verbandsgemeinden stellt sich die Situation wie folgt dar: 32 Infizierte sind in der VG Eisenberg bekannt, 26 in der VG Göllheim. 68 sind es in der VG Kirchheimbolanden, 28 in der VG Nordpfälzer Land und 25 in der VG Winnweiler. Die Summe, die sich daraus bilden lässt, weicht leicht von der offiziellen Zahl des Landes ab. Dies liegt an unterschiedlichen Datenbanken, wie das Gesundheitsamt erklärt. Der Donnersbergkreis bleibt mit seinen Fallzahlen unter dem Durchschnitt von Land und Bund: Werden für den Donnersbergkreis 1738 Fälle auf 100.000 Einwohner hochgerechnet, so sind es in Rheinland-Pfalz 2044 Fälle, in Deutschland insgesamt 2402 Fälle pro 100.000 Einwohner.