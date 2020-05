Gegenüber dem Vortag ist die Anzahl der Corona-Fälle im Donnersbergkreis am Dienstag um zwei gestiegen. Bis zum Nachmittag waren nach Angaben des Gesundheitsamtes 116 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert. Als genesen gelten 91 Personen – sechs mehr als am Montag. Nur noch vier Erkrankte wurden stationär behandelt. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne.

Kreis über Landes-, aber unter Bundesdurchschnitt

Hochgerechnet verzeichnet der Kreis 153 Fälle pro 100.000 Einwohner – in Rheinland-Pfalz sind es laut Robert-Koch-Institut 145 und bundesweit 188 Fälle. Die meisten bestätigten Infektionen (30; davon 19 genesen) werden in der VG Eisenberg verzeichnet. Die weiteren Zahlen: VG Kirchheimbolanden (27/22), VG Nordpfälzer Land (22/20), VG Göllheim (20/16) und VG Winnweiler (17/14).

Nach wie vor gilt, dass bei Symptomen die Hausarztpraxis erster Ansprechpartner ist, und zwar per Telefon, ersatzweise der Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117). Sie entscheiden über die Vorstellung bei einer Corona-/Infekt-Ambulanz oder eine Testung im Abstrichzentrum. Die Hotline des Gesundheitsamtes ist Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr unter Telefon 06352 710-500 erreichbar.