Auch der Monat Mai ist damit stark geprägt von den Auswirkungen der Corona-Krise. Die Arbeitslosenquote ist von 5,7 Prozent im April auf nun sechs Prozent gestiegen. Sie lag um 1,5 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis 53 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren drei mehr als im April und 77 weniger als im Mai des vergangenen Jahres. Im Bestand befanden sich zum Zähltag noch 496 offene Stellen.

„Corona bremst das Geschehen am Arbeitsmarkt auch weiter. Die Arbeitslosigkeit liegt zwischenzeitlich um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, bilanziert Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern/Pirmasens, mit Blick auf die gesamte Westpfalz. „Wir beobachten jetzt gespannt die weiteren Entwicklungen bis zu den Sommerferien und hoffen, dass die erfolgten Lockerungen für neuen Schwung in der Wirtschaft sorgen. Damit sollten dann die Menschen, die aktuell noch in Kurzarbeit sind oder die sich vorübergehend arbeitslos melden mussten, wieder ihrer gewohnten Arbeit nachgehen können. Wir werden in den nächsten Tagen gezielt diese Menschen anrufen, um abzufragen, ob eine Wiedereinstellung in Frage kommt oder wir Alternativen ins Auge fassen müssen“, so Weißler.

Während Kurzarbeit im ersten Halbjahr 2019 nahezu keine Rolle spielte, zahlte die Agentur für Arbeit in der Westpfalz 2020 bereits mehr als 25 Millionen Euro Kurzarbeitergeld aus.