Im Donnersbergkreis waren im September 2410 arbeitslose Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet. Das waren 190 weniger als im August, aber 502 mehr als im September des vergangenen Jahres. Diese Zahlen hat die auch für unseren Kreis zuständige Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens gestern mitgeteilt. Die Arbeitslosenquote ist damit von 6,2 Prozent im August auf nun 5,8 Prozent gesunken. Sie lag 1,2 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis 112 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 18 mehr als im August, jedoch 36 weniger als im September des vergangenen Jahres. Im Bestand befanden sich zum Zähltag noch 531 offene Stellen, so die Agentur.

Belebung in der gesamten Westpfalz

Diese sieht für die Westpfalz insgesamt nach dem von der Corona-Pandemie geprägten vergangenen halben Jahr – die Anzahl der Arbeitslosen war von 16.516 im März auf 19.836 im August gestiegen – eine erste Erholung. „Nachdem sich im August noch die Urlaubs- und Ferienzeit bemerkbar machte und die typischen Sommerentwicklungen spürbar waren, hat im September eine Belebung am Arbeitsmarkt eingesetzt. Diese ist für den Herbst in normalen Jahren üblich und führte nun auch 2020 dazu, dass die Arbeitslosigkeit von August auf September zurückgegangen ist“, heißt es in der Pressemitteilung der Agentur. In der gesamten Westpfalz wurden im September 18.553 Arbeitslose gezählt. Das waren 1283 weniger als im August, aber 2562 mehr als im September des vergangenen Jahres.