In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Montag bekam Steffen Antweiler die Ernennungsurkunde für weitere acht Jahre als Bürgermeister der VG Göllheim überreicht.

Der ganz besonders große Dank ging in Richtung Ehefrau Andrea. Das betonte Steffen Antweiler (FWG) mehrfach im Rahmen seiner Ernennung zum Bürgermeister der VG Göllheim für weitere acht Jahre. „Meine Familie hat ganz großen Anteil an allen. Alle nehmen stets Rücksicht auf den Bürgermeister“, sagte er. Da passte es ins Bild, dass Andrea Antweiler zur Überreichung der Ernennungsurkunde ebenfalls nach vorne kam und einen Strauß Blumen in Empfang nahm.

Inhaltlich bestimmen weiterhin zahlreiche politische Themen die Aufgaben des Bürgermeisters. „In den ersten acht Jahren musste er Themen behandeln, die so nicht vorherzusehen waren“, betonte der Erste Beigeordnete Dieter Hartmüller (CDU) und bezog sich damit auf Krieg, Krisen und Pandemie, die auch die kommunale Politik ordentlich beschäftigten und weiterhin beschäftigen. In Zukunft warten aber auch Aufgaben wie die Förderung des Tourismus oder die millionenschwere Sanierung der Hans-Appel-Halle.