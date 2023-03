Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Antrag der Parteilosen Fraktion, den Stellenwert von Klimaschutz und von entsprechenden Maßnahmen in der Hauptsatzung der Stadt zu verankern, wurde mehrheitlich vom Stadtrat abgelehnt.

Für ihren eigenen Antrag stimmten lediglich Karsten Schilling und Albert Hess. „Wir müssten mal was in die Wege leiten“, so Schilling in seiner Antragsbegründung. Denn Eisenberg gerate