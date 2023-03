Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach reiflicher Überlegung habe er beschlossen, sein Ehrenamt als Ortsbürgermeister der Gemeinde Alsenz zum 15. Juli niederzulegen. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, doch unter den gegebenen Umständen könne er dieses Ehrenamt nicht mehr weiter ausführen, so Michael Rink (61, parteilos) in einer Erklärung zu seinem Rücktritt als Ortsbürgermeister von Alsenz. Er danke allen, die Vertrauen in ihn gesetzt hätten.

Geärgert hat ihn nach eigenen Worten ein gemeinsamer Antrag der Gemeinderats-Fraktionen von SPD, CDU und WG Landfried, die die Einberufung einer nichtöffentlichen Sitzung