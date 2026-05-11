Am Wochenende stand das Pferdezentrum Standenbühl ganz im Zeichen des Voltigiersports. Rund 400 Voltigierer kamen, das Programm war abwechslungsreich.

Normalerweise findet das Turnier, das der Zellertal-Donnersberger RFV zum 26. Mal ausrichtete, im Herbst statt, in diesem Jahr wurde sie erstmals in das Frühjahr verlegt. Rund 400 Voltigierer im Alter von sechs bis 33 Jahren sowie etwa 45 Pferde sorgten an zwei Tagen für ein abwechslungsreiches Programm. Rund 15 Vereine aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen waren nach Standenbühl gekommen. Neben zahlreichen Mädchen zeigten auch einige Jungen ihr Können auf dem Pferderücken. Voltigieren verbindet Turnen, Akrobatik und Reitsport zu einer faszinierenden Sportart, bei der Athletik, Gleichgewicht und großes Vertrauen zwischen Mensch und Pferd gefragt sind. Die Übungen werden im Schritt und Galopp gezeigt. Dabei präsentieren die Sportler sowohl Pflichtübungen als auch anspruchsvolle Kürübungen.

Der Samstag stand ganz im Zeichen des Breitensports. Hier sammelten vor allem Nachwuchsvoltigierer erste Turniererfahrungen. Auch der Gastgeberverein war mit drei Gruppen vertreten. Die jüngsten Voltigierer gingen am Samstag in der Kategorie Schritt-Schritt an den Start und zeigten vor heimischem Publikum eine tolle Leistung. Am Sonntag folgten die Leistungsgruppen, die in den Klassen von E bis S ihr Können auf hohem sportlichem Niveau präsentierten.

Wikinger begeistern das Publikum

Ein Wettkampf setzt sich aus Pflicht und Kür zusammen. Die Pflicht dauert acht Minuten. Nach einer Pause haben die Teams 3:30 Minuten Zeit, ihre Kür zur Musik zu präsentieren. Dabei müssen die Übungen exakt auf die musikalische Begleitung abgestimmt sein. Besonders eindrucksvoll präsentierte sich die M-Gruppe des Gastgebers mit ihrer Kür unter dem Motto „Wikinger“ und begeisterte damit das Publikum.

Ein besonderer Höhepunkt des Wochenendes war die Vergabe des Pfalz-Pokals für Mannschaften der Kategorie M, der am Sonntag verliehen wurde und den das Team Herxheim 1 gewann.

Das Voltigierturnier in Standenbühl zeigte einmal mehr eindrucksvoll, wie harmonisch sich Sport, Musik und Teamgeist verbinden lassen. Die zahlreichen Zuschauer erlebten an beiden Tagen spannende Wettkämpfe und beeindruckende Leistungen von Mensch und Pferd.