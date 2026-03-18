Ein Betrüger hat sich am Dienstagnachmittag in mehreren Gemeinden der VG Winnweiler als Polizist ausgegeben und mindestens sechs Menschen, vorwiegend ältere Bürger, angerufen. Nach Angaben der Polizei Rockenhausen behauptete der Anrufer, dass nach einem Einbruch ein oder zwei Täter festgenommen worden seien. Bei diesen sei ein Notizbuch oder eine Liste mit den Namen der kontaktierten Personen gefunden worden. Ziel der Anrufe sei es angeblich, die Betroffenen vor weiteren Einbrüchen zu warnen. In einem Fall fragte der Betrüger, ob sich Bargeld, Schmuck oder ein Tresor im Haus befänden. Die Angerufenen erkannten jedoch in allen Fällen den Trick frühzeitig und beendeten die Gespräche, sodass kein Schaden entstand.

Die Polizei rät einmal mehr, bei solchen Anrufen misstrauisch zu bleiben und keine Angaben zu Wertsachen, der finanziellen Situation oder Bankverbindungen zu machen. Falls Fremde vorgäben, Bargeld oder Schmuck „zum Schutz“ verwahren zu wollen, sollten Betroffene niemals Wertsachen herausgeben. Die Polizei empfiehlt, sich den Namen nennen beziehungsweise den Dienstausweis zeigen zu lassen und die Angaben bei der Polizei zu überprüfen. Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich vor Kriminellen schützen kann, gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de.