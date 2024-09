Der Sportverein Imsbach und der Förderverein Imsbach feiern Geburtstag – und das mit einem großen Konzert-Doppelpack der Band Die Anonyme Giddarischde am Freitag und Samstag, 15. und 16. November, in der Gemeindehalle. Eigentlich sollte die Geburtstagsparty zum 135. Jubiläum des Sportvereins sowie zum fünften des Fördervereins bereits am 29. Juni mit einem Open-Air-Konzert gefeiert werden. Wegen einer Unwetterwarnung wurde die Veranstaltung abgesagt.

Sport- und Förderverein bieten am Samstag, 5. Oktober, 10 bis 13 Uhr, und am Donnerstag, 24. Oktober, 18 bis 20 Uhr, einen Vorverkauf im Büro der Gemeindehalle an. Für den Samstagabend sind außerdem Tickets an allen AD- und Reservix-Vorverkaufsstellen sowie beim RHEINPFALZ-Ticket-Service erhältlich. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Karten kosten im Vorverkauf 18 (zuzüglich Gebühr) und an der Abendkasse 23 Euro.