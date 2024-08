Der Termin für das Nachholkonzert der anonyme Giddarischde in Imsbach steht endlich fest: An gleich zwei aufeinanderfolgenden Abenden, nämlich Freitag und Samstag, 15. und 16. November, wollen die Pfälzer Musiker das wegen Unwetterwarnung ausgefallene Konzert vom 29. Juni nachholen. Das teilten die Veranstalter SV 1889 Imsbach und der Förderverein Imsbach mit.

Als Grund für die zwei geplanten Wiederholungs-Abende geben sie an, dass im Vorverkauf für den Auftritt im Juni mehr Karten verkauft worden waren als Konzertbesucher in die Imsbacher Gemeindehalle passten. Deshalb sollte das ursprüngliche Konzert unter freiem Himmel stattfinden. Da sich ein Freiluft-Konzert in diesem Jahr aber nicht mehr umsetzen ließe, aber dennoch jeder Kartenkäufer die Möglichkeit haben solle, die Band live zu sehen, werden nun zwei Nachholtermine angeboten.

So sind die Regelungen für bereits gekaufte Karten

Die Veranstalter weisen außerdem darauf hin, dass die für Juni gekauften Karten ihre Gültigkeit behalten: Die Tickets, die online im Vorverkauf von www.reservix.de, www.adticket.de oder an den Reservix-Vorverkaufstellen sowie über den RHEINPFALZ-Ticket-Service gekauft wurden, sind gültig für das Konzert am Samstag, 16. November. Karten, die direkt in Imsbach oder bei der Verbandsgemeinde Winnweiler erworben wurden, gelten für den Konzert-Freitag. Wer auf den jeweils anderen Veranstaltungstag ausweichen möchte, kann sich bis Samstag, 31. August, direkt an die Veranstalter per E-Mail an veranstaltungen@imsbach.eu wenden.

Auch eine Stornierung der bereits gekauften Karten ist über die jeweiligen Online-Verkaufsstellen oder über folgende Termine im Büro der Gemeindehalle Imsbach möglich: Samstag, 24. August, 10 bis 13 Uhr, und 28. August, 19 bis 21 Uhr. Weitere Karten für den 16. November sind bei Officestar Enders in Kirchheimbolanden, der Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen, bei Mork Team Rockenhausen sowie telefonisch unter 0761 88849999 und online unter www.reservix.de oder www.adticket.de im Vorverkauf für 18 Euro oder an der Abendkasse für 23 Euro erhältlich. Für den Nachholtermin am 15. November werden Karten voraussichtlich ab dem 1. September zur Verfügung stehen. Einlass ist an beiden Konzerttagen um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.