Rocksängerin Anne Haigis gibt am 24. April ein Konzert in Bolanden-Weierhof. Ins Theater Blaues Haus bringt sie ihr aktuelles Album mit – und einen besonderen Gast.

Auf dem Weierhof stellt Anne Haigis ihr Album „Carry on – Songs für immer“ vor, das die für sie wichtigsten und persönlichsten Songs aus 40 Bühnenjahren widerspiegelt. Außerdem wird Haigis bei ihrem Konzert von der Sängerin Susanne Back begleitet, die seit Jahren mit dem Musik-Comedy-Quartett Schöne Mannheims durch die Lande tourt. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem gemeinsamen Konzert, und schnell war klar: Das passt. Mittlerweile haben die Rocksängerin Haigis und die Pop-Chanteuse Back mit „Schön’n Abend noch“ auch ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt.

Das Konzertmotto „Carry on“ steht nicht nur für die Tour von Anne Haigis, sondern für ihr Leben, ihr Schaffen, ihren Antrieb und für 40 Jahre Bühnenleben samt 15 Studio- und Live-Alben. Haigis’ Weg, getrieben vom „Kleinstadt-Blues“, führte dabei vom Schwarzwald bis nach Los Angeles und Nashville. Die nun 70-Jährige schlägt weiter Brücken von US-Southern Rock über Blues bis hin zu Gospel und Folk – Genres, mit denen sie sich von jeher tief verwurzelt fühlt.

Das Konzert (Beginn: 20 Uhr) veranstaltet der Eisenberger Verein Neuer Landweg, der um Kartenreservierungen bittet unter https://neuerlandweg.de/tickets-1 oder per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de.