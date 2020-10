Seit Montag ist das Kibobad wieder geöffnet, die ersten Badegäste waren zugleich unterwegs, um endlich wieder schwimmen zu gehen. Einige hatten jedoch auch Probleme, sich überhaupt erst einmal für die zwei Besuchsfenster anzumelden.

Das liegt daran, dass die Telefonnummer, die vom Kibobad angegeben ist, nur zu bestimmten Zeiten besetzt ist, dies aber zum Beispiel im Internet auf der Homepage des Bads nicht kommuniziert wurde. „Wir sind gerade dabei, das ändern zu lassen“, erklärte Werkleiter Ulrich Kurz auf RHEINPFALZ-Anfrage. Denn im Kibobad sind die Mitarbeiter erst ab 13.30 Uhr da, das Bad öffnet um 14 Uhr. Kurze Zeit später stand der Hinweis dann am Freitagmittag schon bei den Informationen im Internet dabei. Wer morgens im Kibobad anruft, kann also niemanden erreichen. Was einen Leser daran ärgerte, war vor allem, dass es auch keine Bandansage gibt, man wartet das ganze Tuten also umsonst ab.

Andere Anmeldungsmöglichkeiten bereitzustellen, sei schwierig, sagt Kurz. E-Mails würden bei ihm landen, weil die Mitarbeiter im Bad nicht ständig am Computer sitzen würden. Auch eine Onlineanmeldung funktioniere aus diesem Grund nicht. Außerdem müssten die telefonischen Anmeldungen dann zusätzlich händisch eingepflegt werden – Zeit, die die Kibobadmitarbeiter für andere Dinge nutzen müssen. Hinzukommt, dass für ein Online-Buchungsportal eine extra Seite im Internet erstellt werden müsste, was wiederum Zeit und Geld koste.

Werkleiter Kurz hofft indes, dass das Kibobad die Besucherkapazitäten auch in den nächsten Wochen wegen der steigenden Coronazahlen so ermöglichen kann. „Aber da müssen wir natürlich die aktuellen Entwicklungen und Vorgaben abwarten.“

Info

Das Kibobad hat von montags bis sonntags von 14 bis 16 Uhr und von 17 bis 19 Uhr geöffnet.