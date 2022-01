Termine für die Sonder-Impfaktion der BRH-Rettungshundestaffel Donnersberg in Kooperation mit der Ortsgemeinde Lautersheim und der Kreisverwaltung am Samstag, 8. Januar, 9 bis 16 Uhr, in der Gemeindehalle Lautersheim werden unter www.donnersberg.de vergeben.

Die Kommunale Impfstelle im Festhaus in Winnweiler ist in der ersten Januarwoche von Montag, 3., bis Samstag, 8. Januar, jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Termine gibt es unter www.impftermin.rlp.de oder Telefon 0800 5758100 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 9 bis 16 Uhr).

Hier gibt’s weitere Infos zur Terminvergabe bei den Kommunalen Impfzentren.