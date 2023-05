Einen Fahrzeuganhänger haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Montag („Hexennacht“) von einem frei zugänglichen Privatgrundstück in der Gerbacher Bäckergasse entwendet. Der zweiachsige Hänger mit KIB-Kennzeichen war mit zwei Holzbalken beladen. Der Wert wird auf rund 2000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt zwar wegen Diebstahls, schließt aber nicht aus, dass es sich um einen „Hexenstreich“ handeln könnte. Möglicherweise ist daher der Anhänger nur an einen anderen Platz gebracht worden. Diesbezügliche Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.