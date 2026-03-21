Sepandar Lashkari lebt in der Pfalz und hat Angst um seine Familie in Teheran. Kontakt ist nur für 30 Sekunden täglich möglich. Warum er trotzdem optimistisch bleibt.

Auf dem Esstisch seines Hauses hat Sepandar „Sepi“ Lashkari Utensilien für das persische Neujahrsfest angeordnet. Darunter auch ein Topf mit jungen Weizentrieben. „Das Fest symbolisiert für uns Frühling“, sagt er, „aber auch einen Neuanfang“. Um den Topf ist ein schwarzes Band gewickelt. Schwarz, weil im Iran Krieg herrscht.

Lashkari ist in Kirchheimbolanden kein Unbekannter. Man schätzt ihn als Inhaber des beliebten Café Mandala mit eigener Rösterei. „In der westlichen Welt wird der Iran nur noch mit Islamismus und Terrorismus in Verbindung gebracht“, bedauert er. Dabei sei das Land Träger einer Kultur, die mehr als 2500 Jahre zurückreiche. „Wenn man das Land heute anschaut, glaubt man das nicht“, sagt er. „Menschenrechte, Frauenrechte, Toleranz – sie zählen nicht mehr.“

Der größte Teil seiner Familie lebt nach wie vor im Iran, in Teheran. Auch seine Eltern. „Wir haben täglich telefonisch Kontakt“, sagt Lashkari. „Aber nur etwa 30 Sekunden. Dann bricht die Verbindung ab.“ Aktuell sei nur eine Telefonleitung ins Ausland frei. Das Internet sei komplett abgeschaltet. Nur über Starlink, den satellitengestützten Internetdienst des Raumfahrtunternehmens SpaceX, sei noch ein Zugang möglich. „Das ist allerdings lebensgefährlich. Wer erwischt wird, den töten sie.“ Trotzdem würden Menschen versuchen, Bilder und Videos ins Netz zu stellen. „Die Online-Zeit darf nur wenige Sekunden dauern. Sonst wächst die Gefahr, dass man gefunden wird.“

„In Krisenzeiten wird man widerstandsfähiger“

Lashkari weiß, dass die Folgen des Krieges gerade auch Europa treffen – hohe Benzinpreise, wirtschaftliche Verunsicherung, wachsende Ungeduld – und bittet um Verständnis: „Wir kämpfen nicht nur für ein freies Land“, sagt er und meint damit auch Exil-Iraner wie ihn selbst. „Wir kämpfen für die ganze Region – und für freien Handel weltweit“. Menschenrechtsverletzungen, Drohungen, Terror: Das islamistische Regime nutze jeden Hebel, um an der Macht zu bleiben, sagt Lashkari. „Aber seine Tage sind gezählt.“ Er habe befürchtet, dass die Menschen im Iran nach den Januar-Protesten Angst bekommen würden, sagt er. „Aber genau das Gegenteil ist passiert.“

Lashkaris Elternhaus steht nahe dem Teheraner Regierungsviertel, einem der Hauptziele der amerikanischen und israelischen Angriffe. „Die Gegend ist praktisch nur noch ein Trümmerhaufen“, sagt er. „Gestern habe ich mit meiner Mutter telefoniert, im Hintergrund hat es mehrfach laut geknallt.“ Natürlich hätten die Eltern Angst. „Aber sie gehen anders damit um als wir hier.“ In Krisenzeiten werde man widerstandsfähiger. Paradoxerweise sei es für die Mutter viel schlimmer, wenn es länger ruhig bleibe. „Dann macht sie sich Sorgen, dass das Regime mit den Angreifern verhandelt.“

Von Fotos und Videos wisse er, dass immer mehr Menschen offen auf die Straße gingen. „Sie demonstrieren friedlich“, sagt Lashkari. „Dann kommen Scharfschützen mit Maschinengewehren und schießen wild um sich.“ Sein Bruder sei einmal dabeigewesen. „Er konnte sich gerade noch mit dem Auto retten. Aber zwei Tage lang hat es nach Metzgerei gerochen. So viel Blut war auf der Straße.“

Mit 13 Jahren einfach ins Flugzeug gesetzt

Lashkari selbst kam 1988, im Iran-Irak-Krieg, nach Deutschland – mit 13 Jahren. „Meine Eltern haben mich einfach ins Flugzeug nach Frankfurt gesetzt.“ Ein Onkel und eine Tante sollten ihn dort abholen. Sie kamen aber nicht, weil sich der Onkel in der Zwischenzeit mit seinem Vater zerstritten hatte. Der Junge landete im Heim, ging zur Schule, machte Fachabitur, begann zu studieren und nebenher zu arbeiten. Über seine Frau Sabrina kam er nach Kirchheimbolanden. Das Paar hat mittlerweile zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn.

Seine Familie blieb im Iran: „Wenn man sich aus allem rausgehalten hat, konnte man leben“, sagt er. „Sie haben wohl resigniert.“ Seine eigene Abneigung gegen das Mullah-Regime ist nach wie vor stark: „Diese Regierung muss gestürzt werden. Sie darf auf keinen Fall überleben. Wenn sie an der Macht bleibt, werden wir viel mehr Tote zu beklagen haben.“

Für die Zeit danach setzt Lashkari seine Hoffnung in Reza Pahlavi, den Sohn des letzten Schah. Die Familie habe nach wie vor viele Anhänger, er selbst habe den größten Teil seines Lebens in den USA verbracht und umgebe sich „mit sehr fähigen Menschen“. Nach der Niederwerfung des Regimes werde er eine Übergangsregierung bilden und dann den Weg zur Wahlurne ebnen, hofft Lashkari.

„Die Leute haben keine Angst mehr“

Die Ursache allen Übels sieht er im religiösen Fanatismus der Machthaber und ihrer revolutionären Garden. „Sie sind überzeugt, dass sie ins Paradies kommen, egal, was sie machen. Wenn sie töten, kommen sie ins Paradies, wenn sie selbst getötet werden, auch. Das macht sie so gefährlich.“

Dennoch ist Lashkari optimistisch, dass gerade jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln gekommen sei: „Aus dem Massenmord heraus hat sich eine Bewegung gebildet. Die Weltgemeinschaft schaut auf das Land. Alliierte tun sich zusammen: Das Mörderregime kann gestürzt werden.“ Denn eine entscheidende Sache habe sich gegenüber früher geändert: „Die Leute haben keine Angst mehr.“