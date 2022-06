Am Mittwochvormittag wurde ein 78-jähriger Mann aus Rockenhausen Opfer eines versuchten Betruges. Eine junge Frau klingelte nach Angaben der Polizei gegen 10 Uhr an dem Mehrfamilienhaus, in dem der Geschädigte wohnt. Nachdem sie eingelassen wurde, gab sie sich ihm gegenüber als Mitarbeiterin der Sozialstation aus und forderte Geld.

Als der 78-Jährige angab, kein Geld zu haben, sei die Frau gleich wieder gegangen. Sie hatte ihre blonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, trug Alltagskleidung und sprach mit pfälzischem Dialekt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter Telefon 06361 917-0.