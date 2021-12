Was diese Geschichte uns zumutet, ist auf den ersten Blick ziemlich schwere Kost: Da kommt ein Engel zu Maria und verkündet ihr, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen soll! Wir heutigen Leser mögen milde lächeln oder den Kopf schütteln über das, was die Menschen der Antike in ihrer Einfalt doch alles geglaubt haben! Aber wie wenig normal das Erscheinen eines Engels auch für damalige Menschen war, zeigt Marias Reaktion. Sie sagt nicht: „Oh, hallo Engel! Schön, dass du da bist!“, sondern sie erschrak zutiefst. Das Auftreten eines Engels war damals genau so ungewöhnlich wie heute.

Maria erschrak aber nicht nur über seine Erscheinung, sondern war auch irritiert über seine Ankündigung, dass ausgerechnet sie – ein armes Mädchen aus einem kleinen Dorf – Gottes Sohn zur Welt bringen soll. Was der Engel hier ankündigt, ist das größte Wunder der Weltgeschichte: Der große Gott wird ein kleines Kind aus Fleisch und Blut. Klingt das verrückt? Ja, das dachte Maria wohl auch. Deshalb fragte sie: „Wie soll das gehen?“ Nachdem ihr der Engel das Ganze nochmal erklärt hatte, konnte sie es sicherlich immer noch nicht verstehen, doch sie antwortete schließlich: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast.“

Gott vertrauen

Maria hatte sicherlich andere Pläne für ihr Leben, doch sie stellte sich Gott ganz zur Verfügung. Und das nennt man „Glaube“: Glaube heißt, sich auf Gott einzulassen und ihm zu vertrauen, dass seine Wege gut sind. So hat es Maria gemacht: Sie gab ihr Leben Gott hin – und erlebte daraufhin Wunderbares! Wir können von Marias Bereitschaft lernen, der Mensch zu werden, den Gott aus uns machen möchte! Und damit möchte ich Ihnen, liebe Leser, Mut machen, sich auf das Wunder von Weihnachten einzulassen.

Dirk Fuisting ist Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Kirchheimbolanden.

