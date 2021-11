Auf Antrag der FWG-Fraktion soll die Installation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge geprüft werden. Damit werden die Pfalzwerke beauftragt. Dies gilt auch für einen geeigneten Standort. Ortsbürgermeister Oliver Krupp regte die Prüfung einer kombinierten Ladestation für Kraftfahrzeuge und Fahrräder an.

In einem weiteren Antrag regte die FWG-Fraktion die Errichtung von Stellplätzen für Wohnmobile an. Die Benutzung könne gegen Entgelt erfolgen, so FWG-Ratsmitglied Ingo Müller. Seine Anregung, eine solche Anlage in einer kleinen Kommune im Landkreis zu besichtigen und vom dortigen Ortsbürgermeister beraten zu lassen, fand Zustimmung.