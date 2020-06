Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, wurden im Stadtgebiet nach Polizeiangaben zwei Gebäude beschädigt. Bislang unbekannte Täter schlugen jeweils verschiedene Fensterscheiben an dem Gebäude der Verbandsgemeinde und bei einem Einkaufsmarkt in der Mühlstraße ein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge entstand Sachschaden, die Täter seien nicht in den Gebäuden gewesen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon: 06352 911 - 100 entgegen.