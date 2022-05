An Pfingstsamstag gibt es im Göllheimer Stadion mächtig Bewegung: Beim ersten Donnersberger Tag des Sports präsentieren Vereine aus dem Kreis ihre Angebote. Zugleich kann dabei noch eine besondere Auszeichnung erworben werden.

Den Sportvereinen aus dem Donnersbergkreis eine Plattform bieten: Das ist das Ziel am ersten Donnersberger Tag des Sports, zu dem der Donnersbergkreis und der Sportbund Pfalz in Zusammenarbeit mit der Orts- und Verbandsgemeinde Göllheim sowie Göllheimer Vereinen für Samstag, 4. Juni, ins Göllheimer Stadion einladen. Besucher sollen eine Rundum-Übersicht erhalten, was die Donnersberger Sportvereine zu bieten haben und welche Möglichkeiten es in der Region gibt, sich sportlich zu betätigen.

Auf die Gäste wartet ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt mit Vorführungen, Infoständen, Talkrunden, zahlreichen Mitmachaktionen und Musik. Auch der Südwestdeutsche Fußballverband und der Sportbund Pfalz sind vertreten, ebenso wird eine Delegation des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen erwartet. Ferner werden um 15 Uhr die Donnersberger Talente, Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften sowie der Verein des Jahres auf der Bühne im Stadion ausgezeichnet, auch eine Schiedsrichter-Sonderehrung ist geplant.

Sportabzeichen im „Schnelldurchlauf“

Weitere Besonderheit an diesem Tag: Im Rahmen der Veranstaltung kann sozusagen im „Schnelldurchlauf“ das Deutsche Sportabzeichen absolviert werden. Möglich machen dies der TuS Göllheim und die TSG Eisenberg mit Unterstützung weiterer ehrenamtlicher Helfer in einer gemeinsamen Aktion. Auftakt ist bereits am Freitag, 3. Juni: Dann nehmen Prüferinnen und Prüfer der TSG Eisenberg im Eisenberger Waldschwimmbad die Schwimmdisziplinen ab. Eine vorherige Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

Weiter geht es dann am Samstag, 4. Juni, beim Donnersberger Tag des Sports im Göllheimer Stadion. Hier können von 11 bis 13 Uhr weitere Disziplinen absolviert werden: Weitsprung/Standweitsprung, Kugelstoßen, Sprint, Mittelstrecke (800 und 3000 Meter) sowie Ballwurf/Schleuderball. Auch hier gilt: Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Teilnehmer können sich am Stand des TuS Göllheim im hinteren Bereich des Stadions registrieren lassen und anschließend die geforderten sportlichen Aufgaben bewältigen.

Infos

Zum Tag des Donnersberger Sports unter www.sport.donnersberg.de, zum Sportabzeichen unter www.deutsches-sportabzeichen.de.