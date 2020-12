Vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren hat ein bislang unbekannter Verursacher am Montag zwischen 14.45 Uhr und 15.05 Uhr in der Bezirksamtsstraße einen parkenden Wagen beschädigt. Der graue Mercedes Benz war vor dem Eingangsbereich einer Praxis abgestellt. Anschließend hat der gesuchte Fahrer das Weite gesucht, ohne sich um den an der linken Heckseite entstandenen, laut Polizei auf 2000 Euro geschätzten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 zu melden.