Die Außenspiegel von vier parkenden Autos haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag beschädigt. Anwohner hatten die Wagen am Freitag auf dem Parkplatz am Spielplatz nahe der Imsweiler Mühle abgestellt. Am folgenden Morgen entdeckten sie die Schäden, die von der Polizei auf insgesamt rund 300 Euro geschätzt werden. Sie bittet um Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.