Gleich doppelt Grund zur Freude hatten die Kalkofener an ihrem Osterbasar: Nicht nur, dass nach zwei Jahren Pandemie wieder ein Stück Normalität Einzug hielt und die Bürger gemeinsam feiern konnten – zugleich ist dabei eine stolze Summe für die Ukraine-Hilfe zusammengekommen.

Keinen Abbruch tat der guten Laune an diesem Tag das vielzitierte April-Wetter, das munter zwischen Regen, Hagel und strahlendem Sonnenschein hin- und herwechselte. Organisiert hatten den Basar der Gemeindeförderverein „Pro Kalkofen“ und der Gesangverein. Sie haben auch beschlossen, dass der Erlös für die kriegsgebeutelten Menschen aus der Ukraine bestimmt ist.

Geboten wurde eine Menge – und trotz der wechselhaften Witterung waren nicht nur Einheimische, sondern auch zahlreiche Gäste aus den umliegenden Ortschaften in das malerisch im Ohlbachtal gelegene Dörfchen gekommen. Von in liebevoller Handarbeit gefertigten Bastelprodukten über Deko-Artikel, Mützen und Kinderschuhe bis hin zu Kuscheltieren des Ortsmaskottchens „Kalki“ reichte das breit gefächerte Repertoire. Natürlich war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt, auf dem Gemeinde-eigenen „Kalkofer Karussellche“ durften die Kleinen ihre Runden drehen.

Am Ende, betonte Ortsbürgermeister Christoph Küsters, sei der Tag „ein voller Erfolg“ gewesen. Über 2000 Euro sind für die Ukraine-Hilfe zusammengekommen. Den Spendenscheck haben nun er und Anette Schmidt an den Vorsitzenden der Donnersberger Initiative für Menschen in Not, Jamill Sabbagh, überreicht. Er sei sehr stolz auf die Dorfgemeinschaft, so der Ortschef. „Andernfalls wären so tolle Aktionen, um uns selbst und in diesem Fall anderen zu helfen, nicht möglich.“