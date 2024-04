Bei einem schwarzen Mercedes und einem weißen BMW, die bei einer Gaststätte in der Alsenzstraße hintereinander geparkt standen, haben Unbekannte der Lack zerkratzt. Beim Mercedes wurde auf der Fahrerseite die komplette Länge zerkratzt, beim BMW fand sich ein Kratzer von etwa 20 Zentimetern. Laut Polizei sind die Schäden am Freitagabend zwischen 20 und 22.30 Uhr entstanden. Die Polizei in Rockenhausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 9170.