In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug bei einem Fahrmanöver in Börrstadt an den Gartenzaun eines Anwesens gefahren und hat diesen dabei beschädigt. Statt den Schaden zu melden, fuhr der Fahrzeugführer nach Angaben der Polizei einfach davon. Am Zaun entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.