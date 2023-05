Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch bei den jetzt nötigen folgenden Schritten müssen alle Beteiligten gut zusammenarbeiten.

Ob es tatsächlich März oder vielleicht doch Anfang April sein wird, sicher ist: in Kürze werden täglich Hunderte Menschen im neuen Gesundheitszentrum am Klinikum in Kirchheimbolanden