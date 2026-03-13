Auf dem Stahlberg kann nicht nur gewandert und gemurmelt werden. Aktuell warten liebevoll gestaltete Osterüberraschungen auf die Gäste. Schon 5000 Murmeln sind verteilt.

Die Hasen haben sich auf dem Stahlberg niedergelassen. Genauer gesagt: die Osterhasen. Seit einer Weile können Besucher der Waldmurmelbahn und des Walderlebnispfades dort eine wahre Osterhasen-Siedlung bewundern. Liebevoll hergestellt und schön platziert, gibt es auf dem Stahlberg unter anderem eine Hasen-Gärtnerei, eine Hasen-Schule oder eine Ostereier-Werkstatt zu bestaunen. Und eine Aufgabe gibt es für die kleinen und großen Besucher ebenfalls. Denn wer das besondere, vermeintlich goldene Osterei findet, hilft damit dem Osterhasen Lolle, der sein besonderes Ei verloren hat.

Über die Osterzeit grüßt die Waldmurmelbahn im speziellen Oster-Look. Foto: Tommy Rhein Der Murmelvorrat ist aktuell aufgefüllt. Bei Katharina Weber in Ransweiler wurden zudem bereits wieder 1000 Murmeln nachbestellt. Foto: Tommy Rhein Auch die Wegweiser hängen inzwischen alle und zeigen die vielfältigen Möglichkeiten, sich im Stahlberger Wald zu beschäftigen. Foto: Tommy Rhein Die Murmelbahnen erfreuen sich bereits großer Beliebtheit. Foto: Tommy Rhein Dieser Tage locken nun auch die Osterhasen nach Stahlberg. Foto: Tommy Rhein Es wartet eine Hasen-Gärtnerei, ... Foto: Tommy Rhein ...manches schön dekorierte Hasen-Zuhause,... Foto: Tommy rhein ... die Hasen-Kirche,... Foto: Tommy rhein ... die Eier-Malerei,... Foto: Tommy Rhein ... die Hasen-Schule,... Foto: Tommy rhein ... und viele weitere kunterbunte Attraktionen. Foto: Tommy RHein Und zwischendrin besteht immer wieder die Möglichkeit, sich einfach mal kurz auszuruhen. Foto: Tommy Rhein Die sieben Murmelbahnen stehen selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung. Foto: Tommy Rhein Auf dem parallel verlaufenden Walderlebnispfad gibt es außerdem weitere Aufgaben zu entdecken. Foto: Tommy rhein Wer genau hinhört, wird an manchen Stellen auch ein fröhliches Quaken vernehmen können. Die Frösche lassen sich auch sehr gerne beobachten. Foto: Tommy Rhein Der Osterhasenweg an der Waldmurmelbahn in Stahlberg könnte also so manchen Frühlingsausflug bereichern. Foto: Tommy rhein Foto 1 von 16

Besondere Attraktionen, wie aktuell den „Osterhasenweg“, locken nochmal zusätzlich Besucherinnen und Besucher zu dem erst im vergangenen Herbst neu eingeweihten Freizeitangebot in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Und bereits jetzt werden Murmbelbahn und Erlebnispfad gut angenommen. Das lässt sich unter anderem am Verbrauch der Murmeln messen. Schon wenige Wochen nach Eröffnung waren 2000 Murmeln verkauft. Für die Herstellung der Kugeln ist Katharina Weber, Ortsbürgermeisterin im benachbarten Ransweiler zuständig. Weber hat erst kürzlich wieder eine Nachbestellung für 1000 neue Murmeln erhalten. 5150 hat sie nach eigener Aussage bereits hergestellt. „Und die sind bis auf 100 bis 200 Exemplare bereits aufgebracht“, sagt Weber. Geht man von Familien mit Kindern als Besucher aus, dürften seit Mitte Oktober also bereits mehr als 10.000 Personen entlang des neu geschaffenen Weges unterwegs gewesen sein. Genau messen lässt sich das allerdings nicht, da nicht mit Gewissheit gesagt werden kann, wie viele Murmeln tatsächlich pro Person verkauft wurden oder wie viele vielleicht auch ohne den Erwerb einer Murmel oder mehrfach auf dem Weg unterwegs waren. Am Parkplatz, dem Startpunkt der Rundwege zur Murmelbahn und zum Walderlebnispfad hängt ein Kasten, aus dem man sich die Kugeln nehmen kann. Auf Vertrauensbasis sollen pro Murmel zwei Euro in eine Kasse eingeworfen werden. Haben sich alle daran gehalten, wären inzwischen also mehr als 10.000 Euro zusammengekommen, die dann wiederum in den Erhalt und die Entwicklung der Bahn fließen sollen.

Eröffnungsfest wird im April nachgeholt

Wenn die Osterhasen im April wieder den Wald auf dem Stahlberg verlassen haben, steht bereits der nächste Höhepunkt an. Dann will die Verbandsgemeinde noch das eigentliche Eröffnungsfest nachholen, das im Oktober witterungsbedingt ausfallen musste. Es soll nun am Samstag, den 18. April steigen, inklusive breitem Angebot an Spiel, Sport und Spaß. Das Familienfest soll um 10 Uhr mit einem Kindergottesdienst von Pfarrerin Anja Best starten. Angeboten werden an diesem Tag auch geführte Wanderungen entlang des Erlebnispfades und auch die „Tanzmäuse“ der VTR Tanzgruppe aus Rockenhausen werden auftreten. Gut möglich, dass im Nachgang des Familientages schon der nächste Auftrag über 1000 Murmeln bei Katharina Weber in Ransweiler eingehen wird.