An den Resten der 1012 erstmals urkundlich erwähnten und damit ältesten Salier-Burg der Pfalz wird wieder kräftig gearbeitet. Schließlich soll die historische Festung in Stauf auch den nächsten Generationen Einblicke in die Geschichte gewähren. Rekonstruiert wird das Haupttor.

„Hundertprozentig bestätigen, dass es sich um das Haupttor handelt, kann niemand“, sagt Claus Schöneich, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Staufer Burg.