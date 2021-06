Weil er gegen seinen Willen per Video aufgenommen wurde, ärgerte sich am vergangenen Freitag ein Mann in Kirchheimbolanden und fing mit dem „Kameramann“ Streit an. Zunächst kam es nur zu einem verbalen Schlagabtausch, dann aber riss der verärgerte Aufgenommene seinem Kontrahenten ein Haarbüschel aus. Es kam zur Anzeige wegen Körperverletzung.