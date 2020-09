Gleich zweimal haben bislang unbekannte Täter am vorigen Wochenende auf Baustellen im Kreis ihr Unwesen getrieben. Am Mitfahrerparkplatz B 48/A 63 bei Winnweiler – hier laufen derzeit Sanierungsarbeiten – sind an jeweils zwei Baggern und Radladern die Motorhauben geöffnet und die Öleinfüllstutzen der Motoren mit Kies befüllt worden. Hierzu bittet die Polizei in Rockenhausen um Hinweise unter Telefon 06361 9170. Im selben Zeitraum haben Diebe auf der zu Göllheim gehörenden Füllenweise die Scheiben dreier Baufahrzeuge eingeschlagen und diese durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde lediglich ein Fernglas entwendet. Hinweise dazu an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110. In beiden Fällen ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht bekannt.