Der Bau von Amphibiendurchlässen aus Betonfertigteilen im Straßenuntergrund und die Einrichtung von Leitwänden an der L 385 und der L 404 auf einer Länge von insgesamt rund 1200 Metern sind abgeschlossen. Die Landesstraßen L 385 und L 404 zwischen Gerbach und Kriegsfeld sind wieder für den Verkehr geöffnet, Straßensperrungen während der Amphibienwanderung gehören der Vergangenheit an.

Die Leit- und Schutzeinrichtungen sind ein Beitrag für den Naturschutz und zur Sicherung von Lebensräumen von Amphibien sowie der Vermeidung von erheblichen Tierverlusten bei den saisonalen Krötenwanderungen im Bereich des Kahlenbergweihers, informiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms.

Jedes Jahr werden am Kahlenbergweiher bei Gerbach mit Unterstützung von Helfern Kröten und Frösche vor dem Straßentod gerettet. Seit Jahren wird der betroffene Bereich der L 385 und der L 404 während der saisonalen Amphibienwanderung im Frühjahr in den Nachtstunden in der Zeit von 19 bis 5 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrungen wurden in der Vergangenheit durch abschließbare Schranken sichergestellt. Über 8000 Erdkröten und Grasfrösche wandern rund um den Kahlenbergweiher zu ihrem Laichgewässer. Beim Kahlenbergweiher handelt es sich um eines der am stärksten frequentierten Laichgewässer für Amphibien (Erdkröte, Grasfrosch) im gesamten Donnersbergkreis.

Die regelmäßig notwendigen mehrwöchigen Sperrungen der L 385 und L 404 führten zu vermeidbaren, zeitaufwendigen Umwegen (mindestens zehn Kilometer) für die Verkehrsteilnehmer. Die Baukosten betragen rund 530.000 Euro und werden vom Land Rheinland-Pfalz getragen.