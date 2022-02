Noch sind die Amphibien in Winterruhe. Aber sobald es wärmer wird, begeben sie sich auf Wanderschaft zu ihren Laichgewässer. Weil viele Tiere beim Queren der Straßen getötet werden, errichtet der Naturschutzbund Eisenberg/Leiningerland (Nabu) Schutzzäune für Amphibien am Drahtzug in Altleiningen und am Eiswoog in Ramsen. Es werden noch Helfer gesucht.

Am Drahtzug bei Altleiningen sind schon seit 14 Jahren Nabu-Mitglieder und Freunde dabei, den Kröten und anderen Amphibien zu helfen, ihre Laichgewässer sicher zu erreichen. „Die beiden Schutzzäune, die wir am Drahtzugweiher im Frühjahr errichten, sind 185 und 100 Meter lang“, sagt Anita Bastian, die Zweite Vorsitzende des Nabu Eisenberg/Leiningerland.

Auch am Eiswoog in Ramsen werden zwei Schutzzäune aufgebaut. Während der Hauptwanderungzeiten bei warmem, feuchtem Wetter wird abends die Forststraße zum Eiswoog, der Parkplatz am Gasthof Forelle sowie die Landstraße von Amphibien abgesammelt. „Jedes Jahr werden leider tausende Tiere von Autos überfahren oder alleine durch den Strömungsdruck der Autos, der bereits bei rund 30 Stundenkilometer erreicht wird, getötet“, sagt Bastian. Im betroffenen Bereich sollten Autofahrer deshalb in dieser Zeit langsam fahren.

Für den Aufbau und die Betreuung der Schutzzäune an beiden Standorten und später, wenn die Wanderungen beginnen, werden Helfer gesucht, um auch abends an den Straßen beim Aufsammeln der Tiere zu unterstützen. „Zum Aufbau treffen wir uns am 26. Februar ab 10 Uhr am Eiswoog und am 5. März ab 10 Uhr auf dem großen Parkplatz von IT Welding (Drahtzug in der Nähe des Weihers), bei schlechtem Wetter wird der Aufbau je um eine Woche verschoben“, kündigt sie an. Die Koordination der Termine am Eiswoog übernimmt Ruth Wölke, am Drahtzug Ulrike Klett.

Kontakt

E-Mail: info@NABU-Eisenberg-Leiningerland.de, Eiswoog: Telefon: 06351-6556 Ruth Wölke (lange klingeln lassen), Drahtzug: Telefon: 0172-8022313 Ulrike Klett – wegen der Corona-Regeln wird um Anmeldung mit Namen, Adresse und Telefonnummer gebeten.