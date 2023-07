Vier Tage lang wird am kommenden Wochenende in Teschenmoschel Kerwe gefeiert. Los geht’s schon am Freitagabend, 8. Juli, wenn die Kerwemäd’ und Kerweborsch die Kerwe ausgraben. Am Samstagabend kann die Küche kalt bleiben, denn die Kerwe-Verantwortlichen entfachen Glut unterm Grill und legen Leckeres auf. Den eigentlichen Höhepunkt des Fests bringt der Sonntag. Der startet mit einem Kerwegottesdienst bereits um 10.45 Uhr. Die Küche bietet zum Mittag Essen à la carte. Gegen 14 Uhr setzt sich dann der Umzug in Bewegung. Nach dem üblichen Straußzeremoniell gibt es Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus. Für musikalische Begleitung bürgt Discjockey Dirk.

Am Montag fällt um 10 Uhr bereits der Startschuss zum Frühschoppen. Die Küche öffnet allerdings erst am Abend. Schweinshaxen, Wurstsalat und Lachsbrot stehen auf der Speisekarte. Am späten Abend machen sich die Kerwemäd’ und Kerweborsch auf, die Kerwe wieder zu begraben. An allen Tagen ist der Bierstand geöffnet, es gibt eine Cocktailbar sowie eine Kinderhüpfburg.