Am Freitag, 22. Juli, beginnt in Gehrweiler die Dorfkerwe, zu der die Gemeinde, sämtliche örtlichen Vereine sowie die Straußjugend einladen. Ab 18 Uhr steigt in der Gaststätte „Zur Datsche“ ein Schlachtbuffet, während der Kerweplatz in der Ortsmitte noch leer bleibt. An den folgenden Tagen allerdings verlagert sich das Geschehen in die Ortsmitte: Am Samstag gibt’s ab 18 Uhr Live-Musik mit Sergeant, am Sonntag startet um 10.30 Uhr der Frühschoppen mit Mittagstisch. Gegen 13 Uhr beginnen Kerweumzug und Kerwerede, begleitet von Norbert Brendels Live-Musik. Und am Montag spielen „Die Dinos“ zum Frühschoppen ab 10.30 Uhr. Auch Karussell, Schießbude, Zuckerstand und mehr werden in der Ortsmitte geboten.