Wer in dieser Woche noch die frühlingshaften Temperaturen an der frischen Luft genießen möchte, sollte sich ranhalten. Denn am Wochenende kommt es vermehrt zu Regenschauern.

Der bis nach Mitteleuropa ausgerichtete Keil des Hochs über dem Atlantik sorgt zunächst für freundliches Frühlingswetter. Ein zum Nordmeer wanderndes Tief lenkt zum Wochenende kühlere Polarluft nach Mitteleuropa. In dieser Strömung überqueren uns auch einige Schlechtwetterstaffeln. Zumindest in den höheren Lagen könnte sich ein Hauch Spätwinter mit einigen nassen Schneeflocken oder Graupelkörnern bemerkbar machen.

Vorhersage

Donnerstag: Heute wechseln sich Sonne und durchziehende Wolkenfelder miteinander ab. Es bleibt trocken. Bei schwachen Windverhältnissen bewegen sich die Tagestemperaturen im angenehmen Frühlingsbereich.

Freitag: Nach Auflösung einiger Dunst- und Frühnebelfelder wird es freundlich, wenngleich sich hohe und mittelhohe Wolkenfelder halten, welche die Sonne häufig milchig abschirmen. Dazu wird es bei meist nur schwachem Wind ähnlich warm wie an den Vortagen.

Samstag: Die Bewölkung nimmt nach anfänglichen freundlichen Phasen spürbar zu. Am Nachmittag kann es zu schauerartigen Regenfällen kommen. Dazu gehen die Temperaturen bis zum Abend spürbar zurück und der Wind frischt gelegentlich auf.

Sonntag: In der kühlen Luft bilden sich mit sonniger Einstrahlung mächtige Haufenwolken, die sich in Form von Schauern entladen. Stellenweise mischen sich Graupelkörner unter die Tropfen – auf dem Donnersberg vielleicht auch einige nasse Schneeflocken. Der Wind weht zum Teil recht böig. Bei längerem nächtlichem Aufklaren droht mancherorts leichter Frost.

Weiterer Trend

Zu Wochenbeginn beruhigt sich das Wetter wieder. Sonne und Wolken wechseln sich ab und es sollte trocken bleiben. Mit nordöstlicher bis östlicher Luftströmung halten sich die Temperaturen aber eher im kühlen Frühlingsbereich auf.