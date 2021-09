Der Albisheimer Markt mit dem Königsfest wird seit 1831 am dritten Wochenende im September gefeiert. Während auf vieles coronabedingt verzichtet werden muss, finden die kulturellen Veranstaltungen statt.

Eröffnet wird das Fest am morgigen Freitag um 19 Uhr mit einer Kunstausstellung „Crossover“, von Barbara Schauß aus Monsheim. Musikalisch wird die Vernissage von „Tom Mola“ begleitet. Für Samstag ab 18.15 Uhr lädt die Kulturwerkstatt zu einem Gitarrenkonzert mit dem „Acoustic Blues Duo Hiemenz & Kunz“ ein. Weitere Öffnungszeiten der Kunstausstellung: Samstag ab 18 Uhr, Sonntag während des Gottesdienstes ab 9.30 Uhr bis 18 Uhr.