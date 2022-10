Am 22. und 23. Oktober findet in der Donnersberghalle Rockenhausen bereits zum 29. Mal der Kunsthandwerkermarkt statt.

Jedes Jahr präsentieren etwa 40 Künstlerinnen und Künstler ihre handgefertigten Arbeiten in einer gemeinsamen Ausstellung, wobei jedes Handwerk nach Möglichkeit nur einmal vertreten sein soll. Wie es aus dem Kulturbüro der Stadt heißt, gilt die Vorgabe, nur qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk anzubieten. Von Ausstellern und Besuchern gleichermaßen geschätzt wird die stimmungsvolle Atmosphäre in der Donnersberghalle, die von besonderen Lichteffekten unterstützt wird. Ausgestellt werden unter anderem Schmuck, Kunst aus Glas und Holz, Malerei, Drechselarbeiten, Türkränze, Kinder- und Puppenkleidung, Seifen, Filz- und Häkellook, Teddybären, Handtaschen und Hüte. Abhängig von den Wetterbedingungen, soll erstmals sonntags das Außengelände gegenüber dem Halleneingang einbezogen werden. Kunsthandwerker, für die in der Halle kein Platz mehr vorhanden ist, erhalten die Möglichkeit, dort ihre Stände aufzubauen.

Kunsthandwerk für Kinder

Großer Beliebtheit hat sich in der Vergangenheit auch das „Kunsthandwerk für Kinder“ erfreut. Unter Anleitung einiger Aussteller können sich Kinder handwerklich betätigen und ihre Ideen künstlerisch umsetzen. Zudem verführen Torten und Kuchen zum Besuch des „Handwerks-Cafés“, organisiert und betrieben vom Arbeitskreis Kahnweilerhaus und dem Freundeskreis Rognac. Darüber hinaus feiert man sonntags in der autofreien Innenstadt rund um den Marktplatz den Oktobermarkt mit einem vielfältigen Programm. Der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkt ist frei, geöffnet ist jeweils von 11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.rockenhausen.de.