Die Einselthumer Weinkerwe, die vor siebenundvierzig Jahren aus der Taufe gehoben wurde, gibt es nicht mehr. Doch gefeiert wird in Einselthum weiterhin: Das Weingut Martinspforte von Jörg Bayer und das Weingut von Olaf Bescher laden am dritten Wochenende im Juli ein. Nach abgespeckter Form in den letzten beiden Jahren geht es diesmal von Freitag, 15. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, wieder rund. Im Weingut Martinspforte wird am Freitag um 19 Uhr die neue Zellertaler Weinprinzessin gekrönt, Entertainer Kalli Koppold ist für die musikalische Unterhaltung zuständig. Am Samstag, 19 Uhr, spielt dort die „SF Band“ aus Schwarzach zur Unterhaltung auf. Im Weingut Bescher sorgt „DJ Achim“ am Freitag ab 19 Uhr für gute Laune und am Samstag ist Kalli Koppold hier der Stimmungsmacher. Am Sonntag ab 11 Uhr steht in beiden Weingütern der Frühschoppen und anschließend „gemütliches Beisammensein“ auf dem Programm.