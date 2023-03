Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bleibt alles beim Alten oder weht bald ein frischer Wind in Alzey? Am kommenden Sonntag dürfen die Bürger entscheiden, ob sie nach 16 Jahren noch immer Vertrauen in ihren parteilosen Bürgermeister Christoph Burkhard haben oder ob sie die Geschicke der Stadt in die Hände des SPD-Kandidaten Steffen Jung legen möchten. Es gibt gute Gründe für beide Kandidaten. Und keine Wahl wäre eine schlechte, denn beiden geht es in erster Linie um das Wohl der Stadt.

Seit Wochen ist die Stadt mit Plakaten gepflastert. In dezenterem Orange strahlt das Konterfei des amtierenden Stadtchefs Burkhard von den Laternenmasten. Direkt darunter ein mal betrübter,