Am kommenden Sonntag, 24. April, findet von 11 bis 16 Uhr im Schlosspark Rockenhausen zum ersten Mal eine Pflanzentauschbörse statt. Zeitgleich können Kinder nebenan, im hinteren Teil des Mühlwegs, beim Flohmarkt ihre Schätze ausbreiten und anbieten.

Wohin mit überzähligen Pflanzen oder sonstigen Kostbarkeiten aus dem eigenen Garten? Diese Frage stellen sich irgendwann einmal die meisten Hobbygärtner. Wegwerfen ist natürlich tabu, also – was tun? Der Tauschtag im Schlosspark Rockenhausen bietet dafür eine Lösung. Hier können Knollen und Zwiebeln, Samen oder auch Setzlinge von Gemüse, Kräutern Blumen und sonstigen Pflanzen getauscht, verschenkt oder gegen eine Spende erworben werden. Neben Gartenpflanzen können auch Zimmer- oder Balkonpflanzen den Besitzer wechseln. Dazu gibt es Gespräche, Tipps und Begegnungen. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Zudem wird Andreas Raschke von der Firma InGaLa als Pflanzendoktor der Gartenakademie Rheinland-Pfalz Fragen beantworten. Das Evangelische Diakoniewerk Zoar präsentiert Nistkästen, Insektenhotels und mehr Handwerkliches für den Garten. Veranstalter sind die Stadt Rockenhausen und das Team 4 der Standortentwicklung Rockenhausen. Eine Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme ist möglich per E-Mail an maerkte@rockenhausen.de oder telefonisch unter 0171 4548914. Hier gibt es auch zusätzliche Informationen. Der Erlös der Börse wird zur Begrünung von Freiflächen in Rockenhausen verwendet.