Am Sonntag findet in Orbis wieder ein Kunsthandwerkermarkt statt. Er ist in der Vergangenheit immer gut frequentiert worden.

Auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern öffnet der Kunsthandwerkermarkt in der Gemeindehalle Orbis zum nun 13. Mal die Pforten. Am Sonntag von 10 bis 17 Uhr können Kunstinteressierte sich an den Fertigkeiten von 16 Handwerkern, Hobbywerkern und Künstlern erfreuen. Die örtliche Feuerwehr, die unter anderem beim Aufbau hilft, kassiert 1,50 Euro Eintrittsgeld von jedem Erwachsenen und darf diese in ihre Vereinskasse einfließen lassen. Jeder Aussteller bringt statt einem Kuchen Muffins mit. „Unter anderem aus hygienischen Gründen haben wir uns dafür entschieden“, erklärt Organisatorin Anne-Christel Kruse.

Im Angebot stehen viele verschiedene Objekte. Für Allergiker durchaus reizvoll ist die selbstgemachte Seife. Auch Erzeuger von Marmeladen und Honig sind vor Ort. Dekorationen für Haus und Garten sind aus verschiedenen Materialien genauso zu bestaunen wie die Vogelhäuschen eines Zimmermanns. Schmuck aus Aluminium, gefilzte Waren, Stofftiere und Bekleidung für Kinder, Wärmekissen, mit Körnern oder Dinkel gefüllt, Trockenkränze, Holz- und Glasgravuren für persönliche Geschenke, dazu kunstvolle Glückwunschkarten, Tischdecken aus Leinen, Strickware. Außerdem wird es Korbwaren geben, denn auch ein Korbmacher hat sich angesagt.