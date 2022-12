Die Waldweihnacht am Retzbergweiher bei Sippersfeld ist jedes Jahr etwas Besonderes. Die vom Forstamt ausgerichtete Veranstaltung findet am Samstag, 10. Dezember, statt. Beginn ist um 10 Uhr, dann können sich die Besucher einen Weihnachtsbaum aussuchen oder Tannenreisig erwerben. Es wird außerdem ein Einblick in die Waldbewirtschaftung und die Arbeit der Forstleute gegeben. Die örtlichen Vereine sorgen für das leibliche Wohl.