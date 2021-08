Zum Ferienende findet am Samstagnachmittag ein landesweiter Familienimpftag statt. Auch das Impfzentrum in Kirchheimbolanden ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Wer mindestens zwölf Jahre alt ist, kann sich an dem Nachmittag ohne Termin impfen lassen. Verimpft wird das Vakzin von Biontech/Pfizer. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und nach Möglichkeit gerne auch der Impfpass. Wer unter 18 Jahre alt ist, muss unbedingt von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Alle 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz sowie die sechs Impfbusse des Landes beteiligen sich am Aktionstag. Geimpft wird ohne Terminvergabe nach dem bekannten Prinzip: Hingehen, ausweisen und Schutzimpfung erhalten.