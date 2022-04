Biker rund um den Donnersberg sollten ihre Fahrräder und Körperprotektoren auf Vordermann bringen: Am Samstag um 11 Uhr öffnet der erste Bikepark des Kreises in Dörnbach. Zu verdanken ist das der Initiative einer Gruppe junger Enthusiasten – und dem TuS Dörnbach, der ganz massiv eingestiegen ist.

Der Bikepark geht zurück auf die Initiative der Brüder Daniel und Marcel Bohlander aus Dörnbach, unterstützt von Joel Wasem aus Stahlberg und weiteren Freunden, darunter Jonas Böhmer, Fabio Walter und Luis Theilmann. Große Unterstützung kommt auch vom Dörnbacher Turn- und Sportverein, der die Pandemie-Auszeit genutzt hat, um sich den neuen Ideen zu öffnen. Der Verein pachtete ein 3600 Quadratmeter großes Grundstück neben dem Sportheim.

Dort gibt es sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Biker eigene Parcours. Entstanden sind drei Lines (Strecken), die in verschiedene Schwierigkeitsstufen unterteilt sind. Vom Startpunkt aus liegt rechts der einfachste und links der anspruchsvollste Parcours. Im unteren Eck ist ein Pumptrack in Achter-Form für jüngere Kinder und Anfänger angelegt worden. Dabei sind kleinere Wellen, ein Dirtjump mit breiterem Table im Schnittpunkt und Berms (Steilkurven) entstanden. „Nach der Winterpause haben sich die Jugendlichen um die Optimierung einiger Sprünge gekümmert. Am sogenannten „Pump Track“ wurde auch die Streckenführung angepasst. Am Übungssprung ist, um Stürze abzufedern, Rindenmulch frisch verteilt worden. Außerdem stehen jetzt alle Schilder am Gelände bezüglich Haftung und Regularien“, erklärt der Sportvereinsvorsitzende Patrick Enkler.

Finanzierung größtenteils über Crowdfunding

Die Gesamtkosten für den Park belaufen sich auf rund 5500 Euro. „Hier dürfen wir nicht vergessen: Ohne die enorme Eigenleistung der Jungs wäre es niemals so günstig ausgefallen“, betont Enkler. Über ein sogenanntes Crowdfunding bei der Volksbank Kaiserslautern kamen 4505 Euro zusammen. Beim Crowdfunding gibt man eine zu erwartende Summe an. Davon muss die Hälfte von interessierten Menschen gespendet werden. Die andere Hälfte bekommt man dann von der Bank. „Aber auch die Sachspenden in Form von Kuchen und Mittagessen darf man nicht vergessen. Viele Bürger und Firmen aus dem Ort und der Umgebung haben sich so beteiligt“, bedankt sich Enkler.

Da es der erste Bikepark im Donnersbergkreis ist, kann noch keine Zukunftsprognose getroffen werden, sagen die Verantwortlichen. Wie auch immer, der Grundstein ist nun gelegt, am Samstag wird das Band von Landrat Rainer Guth, Verbandsbürgermeister Michael Cullman, Stadtbürgermeister Michael Vettermann, Ortsvorsteher Georg Nickel und Sportvereinsvorsitzender Patrick Enkler durchgeschnitten.