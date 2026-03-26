Noch ist es ruhig rund um die Jahnhalle, doch das dürfte sich bald ändern. Am Samstag wird aus der gewohnten Kulisse eine sportliche Bühne.

Rund 250 Anmeldungen liegen bislang vor. Im Mittelpunkt des 31. Eisenberger Stadtlaufs steht der Zehn-Kilometer-Hauptlauf, bei dem zugleich die Pfalz- und die Pfalz-Seniorenmeisterschaften ausgetragen werden. Ergänzt wird das Angebot durch einen Fünf-Kilometer-Einsteigerlauf, Walking sowie einen Schülerlauf.

Los geht es um 14.30 Uhr mit dem Schülerlauf für die Altersklassen U8 bis U16. Um 15 Uhr folgen dann parallel der Einsteigerlauf, der Walking-Wettbewerb sowie der Hauptlauf über zehn Kilometer. Die Altersklassen reichen dabei im Hauptlauf von der U20 bis hin zu den Seniorenklassen bis M/W80. Die Strecke hat es durchaus in sich: Rund 152 Höhenmeter im Anstieg und ebenso viel im Gefälle sorgen dafür, dass neben Ausdauer auch ein gutes Tempogefühl der Läuferinnen und Läufer gefragt ist. Beim Hauptlauf wird die große Runde zweimal absolviert.

Auch der „schnellste Briefträger von Alzey“ startet

Sportlich verspricht der Hauptlauf Spannung. Bei den Männern werden Lennard Nies (TuS Maikammer) sowie Selama Tesfamariam, der den Spitznamen „Schnellster Briefträger von Alzey“ trägt, zu den Favoriten gezählt. Lokalmatador Hannes Ebener von der TSG Eisenberg peilt ebenfalls eine gute Platzierung an. Bei den Frauen dürfte Tanja Hellmann von der LG Rülzheim eine zentrale Rolle im Kampf um die vorderen Plätze spielen. Anmeldungen werden am Samstag noch bis 30 Minuten vor dem Start in der Jahnhalle angenommen. Für die Pfalzmeisterschaften sind Nachmeldungen aber nicht möglich.

Die Sieger dürfen sich über Urkunden und Preise freuen, die jeweils an die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse vergeben werden. Beim Schülerlauf erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde. Zusätzlich werden die drei größten teilnehmenden Gruppen der Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufe ausgezeichnet. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt Ralf Matheis vom Organisationsteam der TSG Eisenberg. Umkleiden und Duschen stehen in der Jahnhalle zur Verfügung, Parkmöglichkeiten sind kostenfrei am Marktplatz vorhanden.