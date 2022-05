Eine schwarze Handtasche samt Inhalt haben bislang unbekannte Täter am Dienstag zwischen 15.40 und 17 Uhr am Sippersfelder Retzbergweiher aus einem roten BMW (3er Reihe) gestohlen. Der Wagen war auf dem dortigen Parkplatz abgestellt, die Diebe haben die Seitenscheibe eingeschlagen. Zudem haben sie die sogenannte B-Säule des Pkw – die Verbindung zwischen Boden und Dach – beschädigt. Die Polizei weist einmal mehr darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen – insbesondere, wenn diese von außen sichtbar sind. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 917-0.