Mit einem gewissen Stolz bestätigt der Lohnsfelder Jagdpächter Wilhelm Theisinger, was vielleicht auch dem einen oder anderen Spaziergänger schon aufgefallen ist: Im Tal des Potzbachs gibt es Rebhühner. Zwei Ketten – damit sind Elterntiere mit ihrem Nachwuchs gemeint – mit zusammen 24 Individuen seien derzeit regelmäßig in seinem Revier zu sehen, verrät der Jäger.

Aber in die Freude über die Anwesenheit dieser selten gewordenen Hühnervögel mischt sich die bange Frage: Wie lange noch wird sich das Rebhuhn in der auch hier übernutzten Kulturlandschaft halten können?

Bis in die 1970er Jahre zählte das Rebhuhn zu den häufigsten Wildarten in unserer heimischen Feldflur. Seither gingen die Bestände unaufhaltsam zurück. Es wurde Einiges getan, um dem entgegenzuwirken. Von Seiten der Jäger gab es einen freiwilligen Verzicht auf die Bejagung. EU, Bund und Länder boten für die Landwirtschaft Programme zur Förderung der Artenvielfalt an, und der Landesjagdverband brachte ein Wildschutzprogramm Feld und Wiese auf den Weg. Dennoch konnten sich die Rebhuhnvorkommen bislang allenfalls lokal auf niedrigem Niveau geringfügig erholen.

Gehölze am Potzbach bieten Deckung

Auch im Donnersbergkreis sind nur noch in wenigen Ecken Reste dieser kleinen Federwildart anzutreffen – wie eben hier zwischen Lohnsfeld und Potzbach. Offensichtlich profitieren die zu den Feldhühnern (Gegensatz: Waldhühner) zählenden Rebhühner von den hier wachsenden Feldgehölzen sowie den Bäumen und Büschen entlang des Potzbaches. Hier finden sie Deckung vor ihren Feinden, zu denen vor allem Fuchs und Habicht zählen. Aber auch Dachs und Marder verschmähen die kleinen Vögel und ihre Gelege nicht.

Theisinger räumt ein, den Fuchs intensiv zu bejagen, was vom Landesjagdverband ohnehin zum Schutz allen Niederwildes, aber auch einer Reihe nicht dem Jagdrecht unterliegenden Arten empfohlen wird. Der Lohnsfelder, der aber nicht im Entferntesten daran denkt, auch nur ein Rebhuhn zu erlegen, versorgt die Tiere in den Wintermonaten mit geeigneter Nahrung. Allein der Anblick dieser liebenswerten Vögel sei ihm Entschädigung genug für diesen Aufwand.

Mehr Zusammenwirken von Jägern und Landwirten

Da der früher reichlich vorhandene Druschabfall, Kaff genannt, heute kaum noch zu bekommen sei, lege er insbesondere Futterweizen an den „Schütten“ aus. Damit die Rebhühner während der Futteraufnahme vor den Angriffen von Greifvögeln aus der Luft sicher sind, werden die Futterplätze üblicherweise mit einem Drahtgeflecht abgedeckt und durch Äste und Zweige getarnt.

Daneben würde es der Jagdrevierpächter allerdings gerne sehen, wenn auch die Bauern bei der Bearbeitung ihrer Felder etwas mehr Rücksicht auf die Belange des Niederwilds nehmen würden. Denn nur im Zusammenwirken zwischen Jäger und Landwirt habe gerade das Rebhuhn eine Überlebenschance in der Kulturlandschaft.