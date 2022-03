Er habe kurz zuvor „zwei bis drei Bier“ getrunken, hat nach Polizeiangaben ein 56-jähriger Autofahrer gesagt, den eine Streife am Donnerstagnachmittag in der Gaugrehweilerer Straße „Im Herrengarten“ kontrolliert hat. Dabei haben die Beamten festgestellt, dass der Mann aus dem Donnersbergkreis nach Alkohol roch – ein anschließender Alko-Test hat einen Wert von knapp einem Promille ergeben. Daraufhin wurde auf der Dienststelle eine erneute Messung durchgeführt, die vor Gericht verwertbar ist. Der Führerschein des 56-Jährigen ist sichergestellt, ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet worden. Er muss mindestens mit einem Bußgeld von 500 Euro (plus Verfahrenskosten), einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen.